Поверхностное чтение стало нормой, и это угрожает нашему мозгу – нейробиолог

Нейробиолог Мэриэнн Вулф – о том, как чтение с гаджетов меняет человека и к каким последствиям это может привести.

Мы стали иначе получать и усваивать информацию

Посмотрите по сторонам во время следующего путешествия на самолёте. Планшеты теперь дают детям вместо соски-пустышки. Младшие школьники читают на смартфонах, старшие играют в видеоигры. Родители и прочие пассажиры погружены в электронные книги или просматривают почту и новости.

Всех в этой ситуации объединяет невидимая метаморфоза: нейронная сеть, дающая нам способность читать, неуловимо, но стремительно меняется. И последствия этой перемены затронут всех.

Судя по тому, что сейчас известно нейронаукам, более 6 000 лет назад возникновение грамотности привело к появлению новой нейронной сети в нашем мозге. Она развилась от простейшего механизма для расшифровки элементарной информации, например количества коз в стаде, до сегодняшнего сложно устроенного читающего мозга. А благодаря ему у нас формируются одни из важнейших мыслительных и эмоциональных процессов: усвоение знаний, рассуждения по аналогии и формирование выводов, эмпатия, критический анализ и генерация идей. Но с переходом на цифровые виды чтения их развитие оказалось под угрозой.

Дело не только в технологических инновациях и противопоставлении бумажных и электронных носителей. По словам социолога Шерри Тёркл (Sherry Turkle), мы как общество ошибаемся не тогда, когда вводим новшества, а когда игнорируем то, что разрушаем в процессе инноваций.

"Когнитивная нетерпеливость" может лишить нас критического мышления

Из исследований мы знаем, что нейронная сеть для чтения не передаётся генетически, как зрение или язык. Для её развития необходима правильная обстановка. Затем сеть адаптируется к требованиям этой обстановки: системе письменности и характеристикам используемого носителя.

Цифровые носители, доминирующие сегодня, способствуют развитию процессов, ориентированных на скорость, многозадачность и обработку больших объёмов информации. И нейронная сеть адаптируется под них.

В результате меньше времени и внимания уделяется медленным процессам, характерным для вдумчивого чтения: построению выводов, критическому анализу, эмпатии. А они необходимы для обучения в любом возрасте.

Об этой тенденции говорит всё больше педагогов и психологов. По словам преподавателя Марка Эдмундсона (Mark Edmundson), многие ученики активно избегают классической литературы XIX и XX веков, потому что у них не хватает терпения на длинные и глубокие тексты.

Волнение вызывает не столько "когнитивная нетерпеливость" детей, сколько то, что лежит в её основе. А именно потенциальная неспособность читать с тем уровнем критического анализа, который необходим для понимания сложных мыслей и доводов. Это может быть художественная литература или научные тексты, завещания, контракты или нарочно запутанные предложения политиков.

Многие исследователи говорят о том, что чтение с экранов приводит к проблемам с пониманием прочитанного у старших школьников и студентов. Например, норвежский психолог Анна Манген (Anne Mangen) вместе с коллегами исследовала, как старшеклассники воспринимают один и тот же материал на разных носителях. Учёные задавали школьникам вопросы о рассказе, сюжет которого близок всем подросткам (любовная история, полная страстей). Одна половина опрашиваемых прочитала текст в электронном виде, а другая – на бумаге. Судя по результатам, вторые лучше поняли прочитанное. Им легче было перечислить детали и пересказать сюжет в хронологическом порядке.

Поверхностное чтение стало новой нормой. Мы замечаем отдельные фразы, а по остальному тексту только пробегаем глазами. Или прочитываем первую строчку, а дальше ищем лишь ключевые слова.

В итоге у нас не остаётся времени, чтобы осознать сложные места, понять чувства других людей, постичь красоту и составить собственное мнение.

Некоторые также отмечают, что тактильные ощущения при чтении на бумаге добавляет что-то вроде геометрии словам и пространственную принадлежность тексту. Как замечает писатель Эндрю Пайпер (Andrew Piper), людям нужно знание о том, где они находятся во времени и пространстве. Тогда можно возвращаться к определённым местам текста и учиться через повторное прочтение.

Вопрос в том, что происходит с пониманием, когда дети и подростки бегло просматривают написанное на экране. Такой текст лишён пространственной принадлежности, а это отбивает охоту возвращаться к нему. По данным исследователя Тами Катцир (Tami Katzir), негативные последствия чтения с экрана проявляются уже в четвёртом и пятом классах. А это может сказаться не только на понимании, но и на развитии эмпатии.

Утрата критического мышления и эмпатии повлияет на всех. Она скажется на нашей способности ориентироваться в постоянном потоке информации, не давая отличить ложь и демагогию от правды.

Ещё можно всё исправить

У тех, кто занимается нейронауками, есть поговорка, которая не стареет: "Используй или потеряешь". Звучит обнадёживающе, ведь это предполагает, что у нас есть выбор.

Вся эта история с переменами, которые происходят в мозге при чтении, ещё не закончилась. Мы располагаем и научными знаниями, и технологиями, чтобы выявить их и исправить ситуацию, пока они ещё не укоренились. Нам нужно культивировать новый вид мозга – мозг "двойной грамотности", способный мыслить глубоко при чтении и на цифровых, и на традиционных источниках.

От этого зависит очень многое: наше умение примерять чужую точку зрения и отличать правду от лжи; способность наших детей и внуков ценить и создавать красоту; возможность выйти за пределы нынешнего изобилия информации, чтобы обрести знания и мудрость, так необходимые для развития общества.

Источник: http://uainfo.org

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