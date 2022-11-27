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Правила, як безпечно користуватись генератором від ДСНС
● Никаких помещений! Место генератора – на улице, подальше от любых вентиляционных проемов.
● Установите генератор не менее чем в 6 м от дома и оставьте 1,5 м пространства вокруг него.
● Обеспечьте ровную поверхность, отсутствие влаги, грязи, пыли и коррозионных паров.
● Проводите регулярный техосмотр и обслуживание генератора.
● Перед каждой заправкой давайте генератору время остыть.
● Установите в доме детекторы угарного газа, обзаведитесь огнетушителем.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/89843