Правила, як безпечно користуватись генератором від ДСНС

● Никаких помещений! Место генератора – на улице, подальше от любых вентиляционных проемов.

● Установите генератор не менее чем в 6 м от дома и оставьте 1,5 м пространства вокруг него.

● Обеспечьте ровную поверхность, отсутствие влаги, грязи, пыли и коррозионных паров.

● Проводите регулярный техосмотр и обслуживание генератора.

● Перед каждой заправкой давайте генератору время остыть.

● Установите в доме детекторы угарного газа, обзаведитесь огнетушителем.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/89843

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