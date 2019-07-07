Предложен радикальный способ остановить глобальное потепление

Эксперты считают высадку деревьев наиболее эффективным способом противостояния глобальным изменениям климата. Речь идёт о возвращении леса в те зоны нашей планеты, где наблюдается максимально высокий уровень загрязнений воздуха.

Человечеству уже давно угрожает глобальное потепление, хотя жители России, то есть страны с достаточно суровым климатом, воспринимают эту новость с улыбкой. И напрасно, поскольку глобальное потепление повлечет за собой многочисленные стихийные бедствия во всех регионах планеты, включая и нашу страну. Среди них кошмарные наводнения, тропические ливни, засуха и масштабное переселение народов из стран, уже непригодных для жизни в климатическом плане. А это может спровоцировать самые значительные потрясение в жизни человечества за всю историю. Именно поэтому ученые настоятельно призывает прекратить промышленные выбросы в атмосферу углерода, которые и способствуют глобальному потеплению.

И вот теперь эксперты из Швейцарии опубликовали результаты исследования, которые показали, что существует весьма эффективный способ противостояния глобальному потеплению. Это повторная высадка деревьев в тех места, где они были вырублены. Для того чтобы остановить глобальное изменение климата, по оценкам швейцарских ученых, необходимо высадить не менее триллиона деревьев. Именно они возьмут на себя две трети вредных выбросов углерода, которые сегодня отправляются в атмосферу.

Авторы исследования подчеркивают, что существуют и другие более простые решения вроде запрета на выбросы и остановки промышленных предприятий, но во многих странах они неосуществимы, так как это грозит серьезными экономическими потрясениями. А вот высадка деревьев - тот шаг, на который можно пойти без этих самых экономических последствий. Необходимо, чтобы государства всей планеты объединились в деле выполнения данной благородной задачи.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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