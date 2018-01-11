Презентована девушка-секс-робот, у которой можно менять лицо и размер груди (видео)

На выставке электроники CES-2018 был представлен модульный секс-робот по имени Гармония от компании Abyss Creations, которому пользователь может за одну минуту сменить не только парик, но также и лицо.

В настройках робота можно также поменять тип личности, а кроме того - сохранить отдельный профиль. В целом производитель намерен создать до 18 различных типов личности для робота, включая стеснительную девушку и чувственную женщину.

В будущем создатели намерены разработать до 30 непохожих друг на друга лиц, а также - разнообразные типы тела. Размеры груди роботизированной девушки пользователь сможет настраивать.

С помощью акселерометров и датчиков, которыми разработчики планируют оснастить машины, они будут реагировать на прикосновения и частично двигаться.

Источник: Daily Mail

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