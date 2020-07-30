При раскопках найдена копия свиньи из игры Angry Birds
На раскопках в китайской провинции Сычуань, где некогда располагалось поселение одного из древних племен, археологи обнаружили глиняную фигурку, возраст которой оценивается примерно в 3200 лет.
Как сообщает издание Daily Mail, находка вызвала настоящую сенсацию в сети, поскольку в точности напоминает персонажей популярной компьютерной игры Angry Birds («Сердитые» птички) — зеленых свиней.
«Angry Birds? Похоже на путешествие во времени», — писали пользователи китайских соцсетей, в шутку упрекая создателей игры в нарушении авторского права.
Ученые заявили, что фигурка демонстрирует «продвинутые эстетические стандарты» доисторических обитателей региона.
Помимо свиньи размером примерно с кулак были найдены также другие изделия из глины, а также из фарфора и камня.
Источник: Новости Ю