"Принес аист" и "нашли в капусте" - пережитки совка. Как правильно рассказать ребенку о сексе?

Дети приходят к родителям с вопросом — «откуда берутся дети». Можно придумывать сказки про аистов и капусту или избегать ответа. Но лучше подготовиться и объяснить все как есть — это увеличит шансы уберечь ребенка от связанных с сексом проблем.

Как правильно говорить о сексе с малышами и подростками?

Ребенок спросил о сексе. Что делать?

Главное — не паниковать! Реагируйте спокойно и непринужденно, словно услышали вопросы о планетах, машинах или канцелярии. Психолог Дана Яковенко считает, что любая просветительская деятельность родителей должна начинаться с работы над собственными реакциями. Если вы стесняетесь говорить о сексе с ребенком, потренируйтесь говорить о нем с партнером или другом. Тренируйтесь произносить неудобные слова так, чтобы ребенок понимал: этого не стоит стесняться.

Во-первых, стоит радоваться. То, что ребенок обратился с этим вопросом к вам, значит, что он вам доверяет. Всего 12% детей говорят о сексе со своими родителями.

Во-вторых, постарайтесь не разрушить доверие ребенка к вам. Сфокусируйтесь на том, что из ответа ребенок должен понять, что вам можно доверять, и что вы любите его и хотите помочь.

Если не знаете, что ответить, так и скажите. Предложите вместе поискать ответы на проверенных веб-сайтах или в книгах. Или же пообещайте ребенку найти информацию и поделиться ею потом (и обязательно сделайте это).

Как правильно ответить?

Отвечайте честно. Не используйте эвфемизмы, не выдумывайте сказки про капусту или аистов. Объяснить, что такое секс, а также научить называть половые органы правильно, важно для безопасности ребенка и для того, чтобы он не воспринимал связанные с сексом темы как запрещенные. Если он столкнется с сексуальным насилием, то сможет объяснить доверенным взрослым, что именно произошло.

Из ваших ответов и реакций ребенок должен понять, что говорить о сексе — это нормально, а вас можно спокойно об этом спрашивать. Рассказывать про все аспекты сексуальной жизни в течение одной большой лекции не стоит — это неэффективно. Лучше делиться знаниями понемногу на протяжении длительного времени, чем вываливать кучу важной и трудной информации за раз. Однако не бойтесь рассказать много — хуже будет, если расскажете недостаточно. А еще важно именно обсуждать тему, а не читать лекцию.

Если разговор не клеится — не давите, а предложите хорошую обучающую книгу или видео. Но не проверяйте, действительно ли ребенок их просмотрел.

Ненавязчиво рассказать об «этом» можно на примерах из жизни. Обсудите процесс зачатия и рождения на примере беременных женщин — ваших подруг или просто тех, кого видите на улице. Для разговора о сексизме или насилии используйте образы из медиа и поп-культуры.

Не забывайте балансировать разговор: акцентируйте, что секс может быть как полезным и приятным, так и нести опасность для жизни и здоровья. Но необязательно рассказывать только о том, что прочли в «правильных книжках». Не бойтесь высказывать собственное мнение, но не навязывайте его, а оставляйте ребенку право на выбор.

Стоит ли рассказывать, если ребенок не спрашивает о сексе?

Секс-просветительница Юлия Ярмоленко уверена, что первые вопросы о сексе возникают у детей в возрасте от 3 до 5 лет. Если ребенок старше 5 лет не задает вам вопросов про «это», причин может быть несколько:

— тема секса табуирована в вашей семье — тогда надо менять отношение всех членов семьи к таким разговорам;

— ранее ребенок уже спрашивал о чем-то связанном с сексом, а его пристыдили за это или как-то иначе дали понять, что об этом спрашивать нельзя. Тогда стоит начать разговор с ребенком по собственной инициативе. Даже одно такое искреннее заявление поможет вам сблизиться с малышом и начать выстраивать доверие между вами.

С какого возраста нормально это объяснять?

Канадские специалисты считают, что на тему секса надо начинать говорить с детьми до того, как они произнесут свое первое слово. Важно правильно называть половые органы, например во время купания ребенка. Слова "пенис", "вульва", "вагина", "клитор", "ягодицы" и "соски" должен знать каждый малыш, чтобы уметь грамотно описать свое самочувствие или травмы. Дети до двух лет склонны касаться своих гениталий — и это нормально. Но объясните, что делать это стоит в интимной обстановке, например за закрытыми дверями своей комнаты.

Чтобы ребенок был сексуально грамотным, недостаточно рассказать ему только о процессе зачатия. Секс-просветители Кори Силверберг и Надин Торнхил советуют тематически разделить разговоры о сексе в зависимости от возраста ребенка.

2 - 5 лет

Объясните концепцию согласия и личного пространства — когда можно касаться людей (даже родных и близких), а когда нет.

Научите ребенка слову «нет». Так вы начнете объяснять концепцию согласия, к которой придется возвращаться еще не раз.

Расскажите о «правиле белья/купальника»: все места, которые прикрывает купальник, — интимны, и к ним не могут прикасаться посторонние люди. Если такое произойдет (или уже произошло), удостоверьтесь, что ребенок в любой момент может вам об этом рассказать.

В три года ребенок, скорее всего, начнет интересоваться тем, откуда он взялся. Психолог Дана Яковенко советует не вдаваться в подробности и отвечать на тот вопрос, который вы получили. Расскажите это как историю. Например, «тебя родила мама. Ты жил у нее в животе, а когда стал большим, мама поехала в специальную больницу и родила тебя». Объясните ребенку, что он был желанным и вы его очень любите. Позже малыш обязательно вернется с вопросом о том, откуда он взялся у мамы в животике. К этому тоже надо быть готовым.

Объясните, что семьи бывают разными. Секс-просветитель Фред Казер уверяет, что это лучшее время, чтобы начать говорить с ребенком о разнообразии сексуальных ориентаций. Он советует рассказать ребенку, что иногда мужчины могут любить женщин и наоборот, но некоторые могут влюбляться в людей своего пола.

6 - 8 лет

Поговорите с ребенком о сексуальной безопасности онлайн. Объясните, что никто не имеет права требовать показать его интимные места. Расскажите о буллинге, троллинге и насилии в интернете, а еще о секстинге (пересылка фотографий интимного содержания). Дайте понять, что это так же ответственно, как и секс в реальной жизни.

Смиритесь с тем, что примерно в этом возрасте ребенок впервые столкнется с порно. Поэтому поговорите с ним об этом. Объясните, что такое порно, чем оно отличается от секса в реальной жизни.

Самое время вернуться к теме мастурбации (ведь большинство детей этого возраста уже ей занимались). Объясните, что это нормально, но заниматься ею следует в приватной обстановке и не забывать о правилах гигиены (мыть руки и другие предметы, которые используете, нужно до и после мастурбации).

Объясните, что такое сексуальное насилие и как его предотвратить. Повторите тему согласия и заверьте ребенка: если он станет свидетелем или жертвой сексуального насилия, то всегда сможет об этом вам рассказать.

В этом возрасте дети обычно спрашивают о том, как они попали к маме в животик. Дана Яковенко советует рассказать такую историю: «Если взрослые женщина и мужчина очень любят друг друга и хотят родить малыша, они занимаются любовью. Это значит, что они долго обнимаются и целуются, а тогда половой орган мужчины (пенис) входит в специальную дырочку женщины (влагалище). Специальные клеточки будущих мамы и папы объединяются, и зарождается ребеночек». Психолог отмечает, что из этого рассказа ребенок должен понять, что он является любимым и желанным, а также, что сексом могут заниматься только взрослые сознательные люди. Кроме того, расскажите малышу о других видах секса, чтобы он/она поняли, что он бывает не только вагинальным — в этом вам помогут специальные книги или видео.

Также стоит предупредить малыша об изменениях, через которые он пройдет во время пубертата. Расскажите о месячных и ночных поллюциях (независимо от пола или гендера ребенка), изменениях в теле, волосах, акне и гормонах.

9 - 12 лет

Это начало пубертата. У детей, особенно девушек, развиваются комплексы по поводу внешнего вида. Поэтому стоит время от времени спрашивать ребенка, как он относится к своей внешности, комфортно ли ему то, как меняется его тело. Тогда же можно начать разговор о сексизме и сексуализации, используя примеры из жизни или медиа. Объясните, почему это плохо и как сексизм влияет на личную жизнь человека и общество.

Фред Казер считает, что 10 лет — это новые 16 лет. То есть сегодня ваш 10-летний ребенок должен знать о сексе все то, что, на ваш взгляд, должно быть понятным 16-летнему подростку. Именно поэтому он советует поговорить с ребенком о безопасном сексе и разных методах контрацепции уже в 9—10 лет.

12 - 18 лет

Если вы обсудили все, что касается сексуального образования, то самое время поговорить с ребенком о его собственном опыте. Вы должны стать для него психологической службой поддержки. Ребенок стесняется говорить? Расспросите о том, как проходят этап взросления его школьные друзья, или расскажите о своих первых отношениях.

Еще раз вернитесь к концепции согласия и сфокусируйтесь на том, чтобы подросток понял разницу между здоровыми и нездоровыми отношениями, научился принимать взвешенные решения и оценивать риски.

А я не развращу ребенка разговорами о сексе?

Нет. Несмотря на этот стереотип, исследования доказывают, что дети и подростки, которым об этом рассказывали, принимают более взвешенные решения, когда дело доходит до секса. Фред Казер уверяет, что если начать говорить о сексе и сексуальности с раннего возраста, то ребенок не только будет более защищенным от подростковой беременности, инфекций и сексуального насилия, но и позже начнет заниматься сексом. Не бойтесь навязать ребенку другие гендерные идентичности или сексуальные ориентации, ведь изменить их по собственному желанию невозможно. Так же, как после разговора о расизме ребенок не сможет изменить цвет кожи.

Источник: Бабель

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