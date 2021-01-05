Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 66

Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке

Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке

Британские психологи оценили влияние кошек на работу их хозяев на удаленке. Как выяснилось, их наличие в доме положительно сказывается на дистанционной работе сотрудников, поскольку питомцы помогают им избавиться от стресса и поднимают настроение. Об этом пишет The Mirror.

Авторы исследования провели опрос среди 700 работающих из дома владельцев кошек. 63 процента из них рассказали, что кошка их успокаивала, 56 процентов признались, что стали чувствовать себя менее одиноко. Также более половины респондентов (53 процента) отметили, что им поднимало настроение, когда они видели, как кошка делает что-то забавное. По их словам, это вдохновляло их и придавало сил. Кроме того, некоторые привыкли разговаривать с питомцами и обсуждать с ними рабочие проблемы.

Одна из специалистов, принимающих участие в исследовании, Джина Эйкерс посоветовала оборудовать место для кошки рядом с работающим хозяином, чтобы она всегда могла его видеть. Кроме того, для нее нужно создать условия, чтобы она могла найти для себя занятие, не отвлекая при этом хозяина от работы.

Психолог Джо Хеммингс указал, что близость домашних животных создает у их владельцев чувство «нормальности и жизни», что, в свою очередь, успокаивает питомцев и снижает уровень стресса у них. Специалист заметил, что животные, вероятно, и сами стали счастливее, поскольку теперь им не приходится подолгу ждать своих хозяев с работы.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В яких районах Харківської області найбільше хворіють на грип
Сегодня 07:39    106
У харьковчан в руках взорвались петарды
Сегодня 07:12    126
У Харківській області робітникам заборгували майже 583 мільйони гривень
Сегодня 06:45    86
Як пережити ковідну зиму і не вмерти від туги: п'ять простих порад
04.01.2021 08:50    299
Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим
04.01.2021 07:19    248
З 1 січня зарплати освітян збільшилися на 20%
02.01.2021 10:21    230
В Україні зросли пенсії та мінімальна зарплата
02.01.2021 07:29    275
Школьникам запретят сидеть за компьютером по двое
01.01.2021 06:10    213
У Харкові підприємцям на час карантину скасують орендну плату
31.12.2020 06:30    215
Максим Степанов: МОЗ не буде ініціювати скасування жорсткого карантину
29.12.2020 06:18    235
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 