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Раскрыта загадка гибели древнейшего мегаполиса Индокитая

Раскрыта загадка гибели древнейшего мегаполиса Индокитая

Раскрыта загадка гибели древнейшего мегаполиса Индокитая и как оказалось причина вполне современная, что несколько озадачило ученых. Даже в древние времена просчеты в архитектуре городов и проблемы с перенаселением и экологией приводили к упадку целые цивилизации.

Ученые австралийского Университета Флиндерс выяснили причину упадка древнего города Кохкер в Камбодже — столицы Кхмерской империи в 928-944 годах нашей эры. Ею стала неэффективная система водосброса, пишет Science Alert.

Ученые провели раскопки и сканирование георадаром, по итогам которых выяснилось, что в Кохкере часто происходило затопление из-за некачественной системы сброса воды.

Исследователи нашли 7-километровый желоб, который обеспечивал перенаправление воды из реки, но нередко переполнялся из-за недостаточной емкости. По их версии, существовавшая в городе система сброса воды вышла из строя в первый же сезон дождей.

В Кхмерской империи уделяли особо большое внимание контролю над водными ресурсами, так как это было необходимо для обеспечения жителей питьевой водой и развития сельского хозяйства. Из-за разрушения набережной вследствие затоплений, вероятно отразилось на престиже столицы империи, поэтому ее перенесли в город Ангкор.

Бывший центр Кхмерской империи Ангкор существовал с IX по XV столетие. По версии ученых, он исчез из-за демографической катастрофы или военной агрессии соседних с Камбоджой стран.

Напомним, ранее на севере Колумбии исследователи с помощью специальной технологии LIDAR обнаружили затерянный город, который, возможно, является легендарным Эльдорадо.

Он был основан примерно в 800 году нашей эры и покинут местными жителями во время завоевания колонизаторов из Испании.

 

Источник: rusjev.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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