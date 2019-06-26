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Распад СССР оказался благом для всего мира, заявили ученые

Распад СССР оказался благом для всего мира, заявили ученые

Распад СССР привел к снижению парниковых выбросов в атмосферу Земли. К таким выводам пришла группа ученых из Германии, Австрии, Бельгии, России и США. Соответствующее исследование специалистов опубликовано в журнале Environmental Research Letters, кратко о нем сообщает Physics World.

Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.

«После развала СССР переход от плановой к рыночной экономике имел серьезные последствия для сельскохозяйственного сектора и продовольственных систем региона. Рост цены и низкая покупательская способность вызвали снижение потребления [населением] мяса, прежде всего говядины», — сказал Флориан Ширхорн из Института аграрного развития страны с переходной экономикой в Галле (Германия).

Авторы отмечают, что в первое десятилетие после подписания Беловежских соглашений (в декабре 1991 года) поголовье крупного рогатого скота и свиней на территории бывшего СССР сократилось почти в 2 раза. Ученые отмечают, что регион до сих пор не восстановил утраченное сельскохозяйственное производство, частично восполнив свои потребности в красном мясе за счет поставок продукции из Южной Америки.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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