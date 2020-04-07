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Разработан способ борьбы с дезинформацией в интернете

Разработан способ борьбы с дезинформацией в интернете

Специалисты из Университета штата Северная Каролина (США) и Военно-исследовательского управления продемонстрировали новую модель распространения конкурирующих информационных материалов в социальных сетях и «Интернете вещей».

Данные, полученные в ходе исследований, могут быть использованы для более быстрого распространения достоверной информации, вытесняя ложные материалы на любую тему — от компьютерной безопасности до общественного здравоохранения.

«В «Интернете вещей» и социальных сетях существует много ситуаций, когда старая информация может вызвать проблемы — будь то старые данные о безопасности или вводящие в заблуждение слухи. Наша работа включает модель и анализ того, как новые данные могут вытеснить старые», — пояснили эксперты.

По словам исследователей, размер сети играет важную роль в том, как быстро «хорошая» информация может вытеснить «плохую». Однако большая сеть не обязательно лучше или хуже, чем маленькая, поскольку скорость передачи «хороших» данных в основном зависит от структуры сети.

Исследователи разработали алгоритм, с помощью которого можно оценить точки сети, позволяющие быстрее распространять новые данные. Как отметили специалисты, их разработка может быть использована для борьбы с дезинформацией в интернете.

Источник: internetua.com

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