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Разработчик представил операционную систему для постапокалиптического мира

Разработчик представил операционную систему для постапокалиптического мира

На фоне неутешительных новостей об изменениях климата на планете и развитии ядерного потенциала некоторых стран конец человеческой цивилизации кажется не таким уж маловероятным.

Уже сейчас особенно прозорливые разработчики начинают постепенно готовиться к ситуации, когда потребительская электроника больше не будет столь доступной, как в наши дни.

Разработчик ПО Вирджил Дупрас (Virgil Dupras) представил новую операционную систему с открытым исходным кодом Collapse OS, специально предназначенную для использования в постапокалиптическом мире.

“К 2030 году мировым цепочкам поставок придет конец, в результате чего массовое производство потребительской электроники прекратится. Тем не менее, электроника по-прежнему останется источником политической и социальной власти, и каждый, кто сможет раздобыть устаревшее устройство и перепрограммировать его на новый лад, получит огромное преимущество”, — считает Virgil Dupras.

Как предупредил разработчик, большой проблемой для технически подкованных людей будущего станут микроконтроллеры, которые располагаются на материнской плате компьютера и контролируют его функции.

«Спустя несколько десятилетий компьютеры придут в такое состояние, что уже не будут подлежать ремонту, и мы больше не сможем программировать микроконтроллеры», — сообщается на сайте, посвященном Collapse OS.

Новая операционная система сможет работать с восьмибитными микропроцессорами Z80, которые даже в наше время все еще используются в кассовых аппаратах, музыкальных инструментах, калькуляторах и пр. Дупрас остановил свой выбор именно на этих микропроцессорах, поскольку за всю историю их было выпущено столько, что их будет легче найти на постапокалиптических мусорных свалках, чем привычные 16- и 32-битные процессоры.

По словам разработчика, Collapse OS должна запускаться даже на импровизированных компьютерах, собранных из подручных средств. С ее помощью можно будет редактировать текстовые файлы, компилировать исходные файлы ассемблера для широкого спектра микроконтроллеров и центральных процессоров, читать/записывать данные на накопители и воспроизводить себя.

В настоящее время Collapse OS работает на компьютере домашней сборки на базе Z80 под названием RC2014 и теоретически должна запускаться на игровой консоли Sega Genesis.

Проект Collapse OS опубликован на GitHub, и Дупрас приглашает других разработчиков принять в нем участие.

Источник: anti-malware.name

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Темы: компьютер

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