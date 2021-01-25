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Разработчики работа Софии начнут его массовое производство — для помощи во время пандемии

Разработчики работа Софии начнут его массовое производство — для помощи во время пандемии

Гонконгская компания Hanson Robotics планирует в первой половине 2021 года начать массовый выпуск четырех моделей роботов, в том числе человекоподобного робота  Софию.

Исследователи предполагают, что пандемия откроет новые возможности для индустрии робототехники. «Миру на фоне COVID-19 потребуется все больше автоматизации для защиты людей», — считает основатель и гендиректор компании Дэвид Хенсон.

По его словам, роботизированные решения для борьбы с пандемией не ограничиваются сферой здравоохранения. Роботы могут быть полезны людям в таких отраслях, как розничная торговля и авиация. Хенсон отметил, что роботы также могут быть особенно полезными в этот период, когда люди очень одиноки и социально изолированы.

Основатель компании подчеркнул, что намерен продать «тысячи» роботов в 2021 году — как больших, так и маленьких. Но конкретной цифры не назвал.

Кроме того, в этом году Hanson Robotics выпустит робота Грейс, разработанного для сектора здравоохранения.

  • Гиноид по имени София — человекоподобный робот в виде женщины, разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. Ее спроектировали так, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также для работы с ними. С Софией проводили множество встреч по всему миру. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом в истории, получившим гражданство какой-либо страны.

Источник: babel.ua/

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Темы: роботы

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