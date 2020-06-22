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Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Видовищне сонячне затемнення можна було спостерігати у Західній Африці, на Аравійському півострові, у Південній Азії, на півдні Китаю і на Тайвані.

Спостерігачі фотографували кільцеподібне затемнення, також відоме як "вогняне кільце", яке відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, залишаючи лише обідок світла довкола темного диска.

Цього разу затемнення збіглося із літнім сонцестоянням. У північній півкулі це найдовший день року.

Кільцеподібні затемнення відбуваються через один або два роки. Зазвичай їх можна спостерігати на обмеженій території, через яку проходить осьова лінія. Нинішнє затемнення тривало лише 90 секунд.

Люди, які живуть на віддаленні у сотні кілометрів від осьової лінії, не могли спостерігати самого затемнення, але могли помітити згасання світла посеред дня.

Астрономи кажуть, що спостереження за затемненням можна порівняти з тим, як ви перемикнете лампочку у 500 Вт на лампочку у 30 Вт.

Ми зібрали найкращі фото.

Гуам

Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Гуанчжоу, Китай

Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Маніла, Філіппіни

Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Цзяї, Тайвань

Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Мумбаї, Індія

Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Карачі, Пакистан

Рідкісне сонячне затемнення під час сонцестояння. ФОТО

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: космос

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