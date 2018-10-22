Ребенок нарушает школьную дисциплину: кто виноват и что делать

Многие дети время от времени нарушают школьную дисциплину: опаздывают на уроки, обижают одноклассников, используют телефоны во время занятий и прочее. Одни делают это нечаянно и крайне редко, а другие постоянно нарушают правила поведения. В таких случаях родители чаще всего предъявляют претензии к учителям, а те – к родителям. Ученик же игнорирует обе стороны. EtCetera выяснял, в чем причина нарушения школьной дисциплины и кто должен решать эту проблему – учителя или родители.

ПОЧЕМУ НАРУШАЮТ? Дети склонны все проверять «на прочность», и школьные правила – не исключение. Причина не в том, что ребенок плохой и недисциплинированный, а в том, что он хочет узнать границы дозволенного. Поэтому, если родители постоянно и последовательно будут внушать ему мысль о том, что правила для всех всегда одинаковые и опаздывать на урок рисования нельзя так же, как и на урок химии, желания проверять не возникнет.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ. Если вы подозреваете, что причины плохого поведения ребенка в чем-то другом, проконсультируйтесь со школьным психологом. Это может быть переутомление, болезнь, влияние других детей или гиперактивность.

НЕ ОТВЕРТЕТЬСЯ. Как бы некоторым родителям ни хотелось отстраниться от проблем со школьной дисциплиной, согласно Закону «Об образовании» они тоже являются участниками учебно-воспитательного процесса. Так что участвовать в школьных делах – их прямая обязанность.

УЧИТЕЛЬ, РЕБЕНОК, РОДИТЕЛИ. В отношениях между педагогом, ребенком и его родителями всегда есть вероятность конфликтных ситуаций. Чтобы их избежать и сделать эти отношения конструктивными, необходимо:

— заранее договориться с учителем о встрече в удобное для него время;

— показать свою заинтересованность в диалоге. Начать разговор не с претензий, а с вопроса об успехах ребенка, его поведении;

— говорить без агрессии. Даже если вы твердо уверены в том, что учитель не прав. В лучшем случае вас проигнорируют, в худшем – вы только усугубите конфликт.

— не привлекать ребенка к разговору. Если вы будете спорить с учителем при ребенке, это принизит авторитет педагога в глазах ученика. В будущем это может стать причиной новых конфликтов.

ОШИБКИ, КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ. Самая распространенная ошибка родителей – сохранять нейтралитет, оставляя ребенка один на один с проблемой.

Еще хуже – безапелляционно занимать одну из сторон: учителя или ребенка. Если вы при любых обстоятельствах готовы защищать только ребенка, он рано или поздно начнет этим пользоваться. А если вы будете слушать только учителя, ребенок почувствует себя загнанным в угол без поддержки и понимания.

Лучше всего – сначала спокойно выслушать ребенка, а затем отправиться на конструктивный разговор к учителю.

КТО ВИНОВАТ? В том, что ребенок плохо ведет себя в школе, могут быть виноваты и родители, и учителя. В любом случае, между этими тремя сторонами необходимо наладить диалог, иначе ситуация зайдет в тупик.

Источник: etcetera.media

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