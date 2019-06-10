Рейтинг смартфонов: определены гаджеты с лучшими камерами

Специализированное издание опубликовало рейтинг лучших смартфонов с камерами. Наиболее универсальным стал Pixel 3, с камерой в 12,2 Мп с апертурой f/1.8 и размером пикселя в 1,4 микрон.

Рейтинг включает устройства, камеры которых являются лучшими для определенных задач съемки.

Специалисты издания DP Review составили перечень смартфонов, обладающих лучшими в мире камерами. Каждое из устройств в списке оснащено камерой, которая является наиболее эффективной для выполнения конкретных задач съемки.

Список включил пять номинаций, и в частности - универсальный смартфон, для съемки видео, лучший зум и портреты, а также лучшая бюджетная камера.

Наиболее универсальным оказался Pixel 3, который хорошо себя проявил как при съемке пейзажей, архитектуры, людей, предметов, так и при выполнении многих других задач. Он имеет камеру на 12,2 Мп с апертурой f/1.8 и размером пикселя в 1,4 микрон.

Для создания видео лучшим признали iPhone XS. С его помощью владелец может создавать видеоролики в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду, при этом опережая по результату своих соперников.

Huawei P30 Pro лидировал по возможностям зума. С его помощью изображение можно увеличить за счет оптики в пять раз. К тому же устройство оснащено гибридным 10-кратным зумом.

Портретная съемка наиболее эффективно удается, опять-таки, смартфону Pixel 3. В частности, это и наиболее выразительное выделение контура человека, и размытость фона. Другие смартфоны такого эффекта добиться не могут.

И наконец, самая лучшая бюджетная камера оказалась у более доступной модели Pixel 3a. Его камера аналогична той, которую получила топовая версия линейки, а потому их результат идентичен.

Источник: socportal.info

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