Рятувальники провели заняття з безпеки для родин, які живуть в харківському метро

Рятувальники та психологи ДСНС в Харківській області провели просвітницькі заходи з мінної небезпеки на одній зі станцій метро, яка слугує людям укриттям від ворожих обстрілів.

Піротехніки ДСНС розповіли дітям та їхнім батькам про ознаки і типи боєприпасів та мін, що робити в разі їхнього виявлення, а також про порядок дій в різних небезпечних ситуаціях. Діти мали можливість ознайомитись із спеціальним спорядженням, що використовується для рятування людей з-під завалів.

Психологи Головного управління своєю чергою провели для дітей пізнавальні ігри та розваги, а також надали мали змогу поспілкуватись та морально підтримати дорослих, які опинились в складних життєвих ситуаціях.

Такі заходи проводяться в межах проєкту «СПІЛЬНО. Для молоді», який втілює Фонд «Професійний розвиток Харкова» спільно з ЮНІСЕФ. Мета проєкту – допомогти дітям та їхнім родинам, які знаходяться в укриттях або евакуюються до більш безпечного місця.

Агентство Телевидения Новости