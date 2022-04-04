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04.04.2022 19:55
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Рятувальники провели заняття з безпеки для родин, які живуть в харківському метро

Рятувальники провели заняття з безпеки для родин, які живуть в харківському метро

Рятувальники та психологи ДСНС в Харківській області провели просвітницькі заходи з мінної небезпеки на одній зі станцій метро, яка слугує людям укриттям від ворожих обстрілів.

Піротехніки ДСНС розповіли дітям та їхнім батькам про ознаки і типи боєприпасів та мін, що робити в разі їхнього виявлення, а також про порядок дій в різних небезпечних ситуаціях. Діти мали можливість ознайомитись із спеціальним спорядженням, що використовується для рятування людей з-під завалів.

Психологи Головного управління своєю чергою провели для дітей пізнавальні ігри та розваги, а також надали мали змогу поспілкуватись та морально підтримати дорослих, які опинились в складних життєвих ситуаціях.

Такі заходи проводяться в межах проєкту «СПІЛЬНО. Для молоді», який втілює Фонд «Професійний розвиток Харкова» спільно з ЮНІСЕФ. Мета проєкту – допомогти дітям та їхнім родинам, які знаходяться в укриттях або евакуюються до більш безпечного місця.

Агентство Телевидения Новости

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