Родители первоклассников харьковской школы недовольны работой системы НУШ (видео)
В Харькове вместо обещанной бесплатной программы первоклассников отправляют учиться по платной программе "Интеллект Украины".
Из пяти набранных первых классов сейчас только один работает по системе Новой украинской школы.
Остальные – по платной программе.
Пост о такой ситуации в гимназии №46 города Харькова в соцсети опубликовала мама одного из первоклассников.
За считанные часы публикация возмутила соцсеть.
В Министерстве образования и науки Украины разъяснили ситуацию.
В МОН рассказали, что увлекаться программой платного образования родителям маленьких украинцев не рекомендуют, но запретить им выбирать альтернативу НУШ не могут.
Единственная проблема, признают, в МОН, в задержке учебников, но добавляют. что сейчас учебные материалы допечатывают, а больше половины регионов уже получили учебники.