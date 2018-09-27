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Родители первоклассников харьковской школы недовольны работой системы НУШ (видео)

Родители первоклассников харьковской школы недовольны работой системы НУШ (видео)

В Харькове вместо обещанной бесплатной программы первоклассников отправляют учиться по платной программе "Интеллект Украины".

Из пяти набранных первых классов сейчас только один работает по системе Новой украинской школы.

Остальные – по платной программе.

Пост о такой ситуации в гимназии №46 города Харькова в соцсети опубликовала мама одного из первоклассников.

За считанные часы публикация возмутила соцсеть.

В Министерстве образования и науки Украины разъяснили ситуацию.

В МОН рассказали, что увлекаться программой платного образования родителям маленьких украинцев не рекомендуют, но запретить им выбирать альтернативу НУШ не могут.

Единственная проблема, признают, в МОН, в задержке учебников, но добавляют. что сейчас учебные материалы допечатывают, а больше половины регионов уже получили учебники.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: школа

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