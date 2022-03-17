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Російських вчених позбавили звань почесних докторів ХНУ ім. Василя Каразіна.

Російських вчених позбавили звань почесних докторів ХНУ ім. Василя Каразіна.

Таке рішення ухвалила вчена рада ХНУ на онлайн-засіданні, повідомили у прес-службі університету у середу, 16 березня.Зокрема, почесного звання втратив ректор Московського державного університету імені Василя Ломоносова Віктор Садовничий.

У ХНУ нагадали, що Садовничий народився у селі Краснопавлівка Харківської області. Однак це не завадило йому разом із сотнями членами Спілки ректорів Росії підписати вірнопідданий лист на підтримку вторгнення в Україну.

Агентство Телевидения Новости

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