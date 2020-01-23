России грозят пожары и нехватка продовольствия из-за отсутствия снега

Служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет) предупредила власти о грядущей в 2020 году серьезной засухе в центральной части России, на т.н. русской равнине, сообщил специализирующийся на проблемах экологии Telegramm-канал «Зеленый змий».

Причина, по мнению источника, видна невооруженным взглядом: в среднем количество накопленного с ноября по март снега в этих регионах должно составлять как минимум 80 литров воды на 1 квадратный метр, однако по состоянию на 17 января здесь выпало менее 10% от среднегодовой нормы осадков. А ведь именно снежный покров, среднесезонная высота которого обычно достигает 35 сантиметров, выступает основным источником насыщения почвы влагой в весенний период.

Кроме того, снеготаяние является также основным источником наполнения водохранилищ на верхней и средней Волге, обеспечивая весенние попуски воды в Волгоградской и Астраханской областях.

Судя по всему, резюмирует авторы материала, бесснежность уже следует рассматривать как серьезную проблему даже в том случае, если все последующие месяцы количество выпавшего снега превысит многолетние нормы.

В связи с этим в зону риска попадает сельское хозяйство, внутренний водный транспорт и отчасти объекты ЖКХ. Следует также ожидать возникновения ранних лесных пожаров (уже в апреле-мае), так как почвы в центральной России и русской равнине явно сухие.

Между тем, о подготовке государственных ведомств к возможному маловодью ничего не слышно. В Москве, как обычно ждут чуда, полагая, что ситуация еще может измениться в лучшую сторону, а риски нивелируются сами собой.

В самом «Росгидромете», как уточняют источники, не знают, компенсирует ли природа снежную «засуху» в последующие месяцы. Судя по прогнозам, в ближайшие дни центральным регионам грозят и снежные бури, и заморозки. Однако предыдущий прогноз по Москве и регионам центральной России с обещаниями снега на новый год и морозов обернулся быстропроходящими осадками и теплом +2 градуса.

Ведущий консультант Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, лауреат Нобелевской премии Геннадий Менжулин так охарактеризовал ситуацию:

- Зима должна быть именно зимой в привычном понимании. Если таковой нет — это однозначно плохо для естественной растительности… Надо готовиться к негативному сценарию.

Для озимых зерновых очень плохо частое чередование тепла и холода. Потому что озимые должны зимой отдыхать, а если они не отдохнут, то с наступлением теплых деньков им придется заново вегетировать, а это может быть для них весьма опасно, потому что многие из них выведены специально под один определенный ритм развития…

Экс-замминистра сельского хозяйства России, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод также опасается серьезных проблем в связи с отсутствием снега.

По его словам, при самом худшем сценарии, который подразумевает, что зима закончится так же, как она протекает сейчас, а прогнозы по засухе сбудутся, это критическим образом отразится на урожае, что приведет к нехватке продовольствия, которое власти будут вынуждены закупать за рубежом, а этом неизбежное удорожание продуктов питания.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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