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С Международного турнира в Пекине харьковские школьники привезли награды

С Международного турнира в Пекине харьковские школьники привезли награды

На 31-м Международном турнире юных физиков, который прошел в Пекине, команда учеников харьковского лицея №161 «Импульс» завоевала серебряные медали. 

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В полуфинале турнира команда лицея №161, в состав которой вошли Светлана Гринченко, Илья Хорошко, Владимир Мащиц и Григорий Овчаренко, боролась со школьниками из Швейцарии и Польши. По результатам физбоев украинские школьники набрали 39.9 балла, Швейцария - 39.3, Польша - 37.0. 

Отметим, что в этом году харьковчане завоевали 9-е место из 29 команд, улучшив свой результат позапрошлого года (было 10-е место). 

Как рассказали в горсовете, Международный турнир юных физиков (International Young Physicists' Tournament - IYPT) проходит ежегодно, начиная с 1988 года, в разных странах мира. В нем принимают участие школьники старших классов, соревнуясь в умении решать сложные исследовательские проблемы и отстаивать решения в научных дискуссиях. 

Турнир в Пекине проводился по стандартам международного турнира: команды решали исследовательские задачи, выступая поочередно в роли докладчика, оппонента и рецензента. Для решения задачи участники турнира проходят путь от изучения литературы и постановки опытов к созданию расчетных моделей и сравнению их результатов с экспериментальными измерениями.

 

Агентство Телевидения Новости

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