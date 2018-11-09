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Samsung подтвердила, что представит смартфон-раскладушку 9 ноября

Samsung подтвердила, что представит смартфон-раскладушку 9 ноября

9 ноября компания Samsung проведет свою презентацию, на которой представит смартфон-раскладушку W2019.

Samsung выпустила плакат мероприятия, который показывает телефон в двух цветовых вариантах — Rose Gold и Platinum. На изображении также видно, что W2019 будет иметь лоток для SIM-карт в верхней половине телефона и кнопку питания в нижней.

Кроме этого, на изображении есть логотип China Unicom, а это означает, что телефон, скорее всего, будет эксклюзивным для оператора.

Ожидается, что Samsung W2019 будет оснащен двумя 4,2-дюймовыми дисплеями, процессором Snapdragon 845 и двумя задними камерами. Он будет работать под управлением Android 8.1 Oreo из коробки и иметь батарею емкостью 3000 мАч.

Как и предыдущие модели серии W, Samsung W2019 будет довольно дорогим. Есть предположения, что цена составит более ¥10 000 (~ $1445).



Источник: https://ilenta.com/news/smartphone/news_22819.html
 

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