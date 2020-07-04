Сегодня начинается парад планет

Полный парад планет начнется 4 июля и будет продолжаться две недели, следующее такое явление произойдёт не раньше, чем через 170 лет. Об этом сообщает The Times Hub.

«4 июля 2020 года состоится полный парад планет… все планеты Солнечной системы - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун встанут в ряд на одной стороне Солнца, что создаст великолепное зрелище», - говорится в сообщение.

Парады планет, как известно, представляют большой интерес, потому что, по мнению астрологов, они могут привести к серьезным последствиям для Земли: от катаклизмов и до конца света. Однако с научной точки зрения это явление не рассматривается как предвестник Аппокалипсиса, а скорее является уникальным событием, свидетелями которого можно стать лишь один раз в жизни, ведь повторяется оно не чаще, чем через 170 лет.

Начиная с 4 июля в ночном небе можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам - Венеру. Уран и Нептун находятся слишком далеко для невооруженного взгляда, а Меркурий не будет видно из-за Солнца.

Также в ночь с 4 на 5 июля полнолуние будет усилено Юпитером и Сатурном. Согласно индейским традициям, эта полная луна называется Бак Луной или Громовой Луной.

Яркий Юпитер будет парить в верхнем правом углу от Луны, а Сатурн — в левом верхнем углу от Луны. Взятые вместе, они образуют треугольник на небе.

Это редкое явление природы впервые было замечено Галилеем более 400 лет назад.

Агентство Телевидения Новости