Школьник из Харькова выиграл «серебро» международной астрономической олимпиады

За победу боролись около 200 школьников и студентов из 39 стран, сообщают в пресс-службе Министерства образования Украины. Они соревновались в знании астрономических дисциплин в нескольких турах: теоретическом, практическом, командном, а также в наблюдении за звездным небом.

Сборная Украины завевала четыре медали — два «серебра» и две «бронзы».

Серебряные медали выиграли выпускник Харьковского физико-математического лицея №27 Иван Ридкокаша и выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната Назарий Фортуна.

Бронзовые медали получили ученик 11-го класса Львовского физико-математического лицея-интерната Павел Гилея и выпускник Киевского лицея №142 Максим Рябоконь.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проводится ежегодно в разных странах. В этом году она проходила со 2 по 11 ноября в Пекине (Китай).

В команду каждой страны-участника могут войти максимум пятеро школьников или студентов. Победителей определяют в индивидуальном первенстве.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины