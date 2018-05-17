Школьники снова будут ждать учебники месяцами: кто виноват?

Если вы педагог или родитель, то проблема обеспечения детей учебниками в первые месяцы учебного года вам близка. В 2018 году перебои в поставках книг обязательно ждут первоклассников. Почему это происходит всякий раз, когда меняется учебная программа? Что не так с планированием печати и закупок? ответы на эти вопросы искал EtCetera.

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ. В ситуации с учебниками для первых классов Новой украинской школы (НУШ) процесс застрял на этапе выбора проектов. Из-за того, что теперь окончательное решение Минобразования принимает после многочисленных согласований с педагогами и общественностью, все происходит дольше. например, после объявления старта конкурса в начале мая, пять проектов учебников успели получить негативные отзывы экспертов. В результате, они не попали в следующий этап конкурса. По части предметов вообще не было подано ни одного проекта. А ведь всего учебников в комплекте первоклассника должно быть 32 – их нужно утвердить и отдать в печать. А это ни много ни мало 4,1 млн экземпляров.

ШКОЛЫ НЕВЕЗЕНИЯ. На данный момент в наихудшем положении находятся школы, где младшеклассники будут изучать армянский, молдавский, румынский, словацкий и венгерский языки. Потому что ни один из авторов не подал проект учебника по этим предметам. Судьба книг по украинскому языку для польскоязычных школ и польскому для украиноязычных, а также крымскотатарских букварей решится в следующем этапе конкурса. Но и тут все еще под большим вопросом.

КАЧЕСТВО ПРОВЕРКИ. Согласно Положению о проведении конкурса, каждый проект проходит четыре экспертизы: научно-методическую(ее осуществляют учителя, методисты и научно-педагогические работники), психолого-педагогическую(психологи), дизайнерскую(дизайнеры учебной литературы) и антидискриминационную. Каждая группа экспертов оценивает проект со своей стороны.

Однако опыт авторов учебников и книгоиздателей, которые уже прошли конкурсы в разные годы, показывает, что этого разделения эксперты придерживаются не всегда. Бывает даже так, что методисты снижают учебникам баллы за дизайн. Бывает, что книги, которые уже прошли апробацию в школах и получили положительный отклик среди учеников и педагогов, недополучают баллы в ходе одной их таких экспертиз. А бывает, что баллы снижают попросту неправомерно. Например, за отсутствие вступления в учебнике, хотя оно не обязательно для книг, которые предназначены для первоклассников, и по этому поводу МОН даже выпустило разъяснительное письмо.

КСТАТИ. Согласно положению о конкурсе проектов учебников, участники отбора подают на рассмотрение проект только первой части своей книги. То есть все учебники, которые поступят в школы, были изучены и оценены экспертами лишь наполовину, хотя рекомендацию к использованию в школе получили книги целиком.

С ПЯТОГО НА ДЕСЯТОЕ. Не только первоклассники НУШ рискуют остаться без учебников к 1 сентября. Как раз им может повезти, так как Минобразования будет изо всех сил стараться не упасть в грязь лицом со своим проектом. А вот к детям из пятых и десятых классов учебники с новой программой в любом случае приедут с опозданием. И вот почему…

В месяц отечественная полиграфия способна напечатать 2,5-3 млн экземпляров учебников. Всего же к 1 сентября нужно 17 млн книг, и более 4 млн из них – для НУШ. Сейчас печать еще не началась, а до начала учебного года осталось всего 3,5 месяца. Если книги для 1 классов находятся на этапе отбора и экспертизы, то для 5-х и 10-х классов – только на этапе формирования ценовых предложений. Если точнее – эти предложения уже сформированы, но они не удовлетворяют исполнителей, так как выходит, что тонкие (с небольшим количеством страниц) книги для НУШ стоят дороже толстых книг для старшеклассников. В Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей считают заложенные в бюджете цены на учебники необоснованными. Поэтому переговоры продолжаются.

Источник: etcetera.media

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