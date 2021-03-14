Шотландці розробили фотоелектричні елементи, які перетворюють в електрику світло всередині приміщень

Шотландські вчені розробили органічні фотоелектричні елементи, які перетворюють в електрику світло всередині приміщень.

Нову технологію запропонували науковці з університету Стратклайда і Сент-Ендрюського університету.

Вчені спроектували і виготовили органічні фотоелектричні елементи з пластикоподібних матеріалів, аналогічних застосовуваним в OLED-дисплеях смартфонів. В результаті вийшли фотоосердки, які дозволяють стабільно і ефективно перетворювати в електрику світло всередині приміщень.

У статті, опублікованій у Light Science and Application, вчені розповіли про створення і випробування сонячної панелі, яка вловлює світлову енергію і одночасно забезпечує високошвидкісний зв'язок за рахунок видимого світла(VLC) з використанням методу MIMO, що збільшує смугу пропускання каналу.

Чотири фотоелементи з пластикоподібних матеріалів об'єднали у панель, яка у ході експериментів продемонструвала здатність забезпечити бездротовий оптичний зв'язок зі швидкістю 363 Мбіт/с, одночасно виробляючи 11 МВт*год електроенергії. Як джерело інформації використовувалася установка з чотирьох лазерних діодів, кожен з яких передавав окремий сигнал.

Автори дослідження відзначають, що органічні сонячні елементи показують максимальну ефективність при роботі в характерному для приміщень світлі від світлодіодних світильників. Такі сонячні панелі нескладні у виробництві, коштують дешевше неорганічних аналогів і можуть бути гнучкими, що спрощує їх інтеграцію у мобільні пристрої.

Вчені припускають, що подальший розвиток органічних фотоелементів, здатних приймати інформацію, у майбутньому дозволить використовувати цілі стіни приміщень одночасно і як канал зв'язку, що підтримує швидкість до 1 гігабіта у секунду, і як сонячну панель, що забезпечує електрикою мережеве обладнання.

Пристрої, здатні самостійно виробляти енергію і передавати дані, дозволять підключити велику кількість гаджетів до Інтернету і електромережі. Зараз у світі налічується понад 18 мільярдів мобільних девайсів, підключених до глобальних мереж, а у найближчі 10 років, з урахуванням стрімкого розвитку Інтернету речей, їх число зросте до десятків мільярдів.

Источник: elektrovesti.net

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