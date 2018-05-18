Шпаргалки харьковских студентов попали в музей

Выставка новых музейных поступлений откроется сегодня, 18 мая, в Музее истории Харьковского национального университета им.Каразина. Об этом сообщили в вузе.

На выставке, в частности, будут представлены:

документы, освещающие жизненный путь и профессиональные достижения проректора университета, профессора Юрия Холина;

военные награды профессора Харьковского университета Ивана Ткаченко;

документы и фотографии воспитанников Харьковского университета, погибших во время антитеррористической операции на Востоке Украины;

материалы, связанные с антарктическими экспедициями ученых Харьковского университета;

конспекты и шпаргалки студентов Каразинского;

свидетельство о внесении Харьковского национального университета им.Каразина в национальный реестр рекордов Украины за самое массовое исполнение торжественного музыкального произведения "Молитва за Украину";

кубок команды университета - победителя XVII Чемпионата Украины по футзалу среди заведений высшего образования (2018 год).

Ознакомиться с выставкой можно до сентября 2018 года.

Начало мероприятия - в 13:30. Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, Музей истории университета.

Источник: www.sq.com.ua

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