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Шпаргалки харьковских студентов попали в музей
Выставка новых музейных поступлений откроется сегодня, 18 мая, в Музее истории Харьковского национального университета им.Каразина. Об этом сообщили в вузе.
На выставке, в частности, будут представлены:
- документы, освещающие жизненный путь и профессиональные достижения проректора университета, профессора Юрия Холина;
- военные награды профессора Харьковского университета Ивана Ткаченко;
- документы и фотографии воспитанников Харьковского университета, погибших во время антитеррористической операции на Востоке Украины;
- материалы, связанные с антарктическими экспедициями ученых Харьковского университета;
- конспекты и шпаргалки студентов Каразинского;
- свидетельство о внесении Харьковского национального университета им.Каразина в национальный реестр рекордов Украины за самое массовое исполнение торжественного музыкального произведения "Молитва за Украину";
- кубок команды университета - победителя XVII Чемпионата Украины по футзалу среди заведений высшего образования (2018 год).
Ознакомиться с выставкой можно до сентября 2018 года.
Начало мероприятия - в 13:30. Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, Музей истории университета.
Источник: www.sq.com.ua
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