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Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу

Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу

Шість українських закладів вищої освіти увійшли до світового рейтингу університетів The QS World University Rankings.

Відповідна інформація розміщена на сайті упорядників рейтингу.

Так, з-поміж українських університетів найвищі позиції в рейтингу у Харківського національного університету ім. Каразіна - він увійшов в групу, що займає місця з 401 до 410; та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - в групі 411-420.

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" розташований на позиції 501-550.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" посів позицію 701-750.

Донецький національний університет ім. Стуса і Сумський державний університет в рейтингу займають позиції 801-1000.

На перших місцях рейтингу: Масачусетський технологічний університет (США) - 1 місце, Стенфордський університет (США) - 2 місце, Гарвардський університет (США) - 3 місце, Каліфонійський технологічний університет (США) - 4 місце, Кембрідж (Велика Британія) - 5 місце.

Рейтинг The QS World University Rankings складає британська компанія Quacquarelli Symonds. Основу рейтингу становить анкетування роботодавців і викладачів з усього світу.

Источник: newsua.one

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