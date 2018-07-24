Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу

Шість українських закладів вищої освіти увійшли до світового рейтингу університетів The QS World University Rankings.

Відповідна інформація розміщена на сайті упорядників рейтингу.

Так, з-поміж українських університетів найвищі позиції в рейтингу у Харківського національного університету ім. Каразіна - він увійшов в групу, що займає місця з 401 до 410; та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - в групі 411-420.

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" розташований на позиції 501-550.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" посів позицію 701-750.

Донецький національний університет ім. Стуса і Сумський державний університет в рейтингу займають позиції 801-1000.

На перших місцях рейтингу: Масачусетський технологічний університет (США) - 1 місце, Стенфордський університет (США) - 2 місце, Гарвардський університет (США) - 3 місце, Каліфонійський технологічний університет (США) - 4 місце, Кембрідж (Велика Британія) - 5 місце.

Рейтинг The QS World University Rankings складає британська компанія Quacquarelli Symonds. Основу рейтингу становить анкетування роботодавців і викладачів з усього світу.

Источник: newsua.one

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