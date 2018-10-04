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Синоптики предупредили о сильном ветре в Харьковской области
По информации Укргидрометцентра, 4 октября в Харьковской области ветер усилится до 15-24 метров в секунду. В такую погоду спасатели советуют не подходить близко к линиям электропередачи, раскидистым деревьям и рекламным щитам.
До конца недели в Харькове и области дождей не обещают, температура ночью до +5, днём в четверг и пятницу +11+13, в субботу и воскресенье +15-17.
В ночь на 5 октября на почве возможны заморозки 0-5 градусов, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
До 8 октября в лесах Харьковской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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