Синоптики предупредили о сильном ветре в Харьковской области

По информации Укргидрометцентра, 4 октября в Харьковской области ветер усилится до 15-24 метров в секунду. В такую погоду спасатели советуют не подходить близко к линиям электропередачи, раскидистым деревьям и рекламным щитам.

До конца недели в Харькове и области дождей не обещают, температура ночью до +5, днём в четверг и пятницу +11+13, в субботу и воскресенье +15-17.

В ночь на 5 октября на почве возможны заморозки 0-5 градусов, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

До 8 октября в лесах Харьковской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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