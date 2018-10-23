Синоптики предупреждают о похолодании в Харьковской области

24-25 октября погода резко изменится — ожидается похолодание и дожди, предупреждают в пресс-службе Главного управления ГССЧС в Харьковской области. В западных, местами северных, центральных и Харьковской областях может пойти мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 24 октября на западе Украины ожидаются порывы ветра местами до 25-30 м/с. В Карпатах и Прикарпатье — мокрый снег, метели.

По данным Харьковского гидрометцентра, 23 октября в регионе будет +12-+14, но затем температура начнёт падать. До конца недели днём будет +5-+7 градусов (в субботу +9-+11), ночью +2-+4.

Несмотря на похолодание, в лесах Харьковской области ещё сохраняется чрезвычайный, пятый уровень пожарной опасности. Спасатели просят аккуратно обращаться с огнём.

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