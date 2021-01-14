Сколько снега выпало в Харькове

После снегопада в Харькове высота снежного покрова 13 января составила 4 сантиметра. Об этом сообщила сотрудница харьковского гидрометцентра Инна Кандаурова.

По ее словам, больше всего снега выпало в юго-западной части Харьковской области – в Лозовой, Слобожанском и Змиевском районе, где высота снежного покрова составила 10-14 мм.

По Харьковской области количество осадков достигло от 3 до 14 мм, высота снежного покрова - от 2 до 11 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, снег на территории Харьковской области будет идти до конца суток, а уже 14 января осадки должны прекратиться. На дорогах будет держаться гололед.

Источник: sq.com.ua

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