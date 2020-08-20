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Скончался 101-летний президент Академии наук Украины Борис Патон

Скончался 101-летний президент Академии наук Украины Борис Патон

Президент украинской Академии наук Борис Патон ушел из жизни. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи с утратой в Twitter.

Патон скончался на 102-м году жизни. Причины смерти академика не уточняются.

«Гений. Легенда... В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», — написал Зеленский.

Он также отметил, что академик стал первым, кто получил звание Героя Украины.

Борис Патон занял место президента Академии наук Украины в 1962 году. Он знаменит как один из первых исследователей применения сварки и родственных технологий в космическом пространстве. Дважды является Героем Социалистического Труда, а также лауреатом Ленинской и Сталинской премий.

Источник: www.gazeta.ru/

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