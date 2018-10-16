Слишком много: как объемы домашнего задания влияют на школьников
Домашнее задание почти всегда навевает тоску на школьников. Чем старше ученик, тем больше времени ему приходится тратить на обучение. Хорошо ли это?
ФАКТ. Согласно новым санитарным нормам, которые планируют одобрить в Министерстве здравоохранения, украинские школьники не должны будут тратить на домашнее задание более часа до 9 класса и более 1,5 часа в старших классах. Ранее старшеклассникам могли задавать объемы работы, рассчитанные на 4 часа.
ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ. Украинские дети одни из самых загруженных в мире. Они «отсиживают» по 6-8 уроков в школе, тратят по несколько часов на домашнее задание и ходят к репетиторам, чтобы улучшить знания по необходимым предметам. Помимо этого, большинство детей посещают кружки или спортивные секции. Таким образом, времени на отдых и «ничегонеделание» практически не остается. Такой график очень выматывает детей и уже в подростковом возрасте становится причиной хронической усталости.
РЕЗУЛЬТАТ. Из-за отсутствия свободного времени, так необходимого для формирования творческого мышления и креативности, большинство украинских детей растут «безынициативными роботами», привыкшими выполнять скучную неинтересную работу. По сути, они привыкают делать работу ради работы, а не ради результата. Украинская образовательная система плетется в хвосте многих образовательных систем мира, где школьники тратят на учебу несоизмеримо меньшую часть своего детства.
ПРОТИВНИКИ. Несмотря на новые правила относительно отсутствия домашнего задания в начальной школе, некоторые учителя в прошлом учебном году продолжали давать задание на дом. Многие работники украинского образования твердо уверены, что плотный график – основа успеха, а «количество переходит в качество». Не исключено, что после введения новых санитарных норм учителя будут их игнорировать.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ. Мировые эксперты в сфере образования в один голос твердят о том, что детей не нужно перегружать знаниями. В глобальном докладе ЮНЕСКО отмечается, что процесс обучения должен стать более плавным, щадящим и способствовать творческому развитию.
Глава Alibaba Джек Ма, который ранее работал школьным учителем, считает, что сегодня бессмысленно соперничать с компьютером, поскольку он все равно умнее и быстрее человека.
Джек МА, предприниматель:
Если мы по-прежнему будем учить детей тому, как лучше запоминать и быстрее считать, то в будущем у них будут гарантированные проблемы с работой.
МНЕНИЕ. Практикующий психолог Алина Касилова также считает, что современная система образования далека от идеала.
Алина КАСИЛОВА, психолог:
Подрастающее поколение делится на два лагеря: тех, кому в школе слишком тяжело, и тех, кому неинтересно из-за уже имеющихся знаний. Добавим к этому домашнее задание, дополнительные занятия, репетиторство, домашние обязанности – день закончился и все снова по кругу.
По словам эксперта, большой объем домашнего задания может провоцировать нервное напряжение, которое в дальнейшем будет сказываться на здоровье. Причинами напряжения могут стать нежелание учиться, чувство долга, необходимость доказать кому-то, что ты лучший в обучении.
Алина КАСИЛОВА, психолог:
Кроме всего прочего, из-за постоянной утомляемости у школьников падает иммунитет, и они сложнее переносят сезонные заболевания. Плюс к этому есть большая вероятность возникновения психосоматических состояний, устранение которых требует больших усилий.Что с этим делать? В первую очередь родителям не стоит оценивать собственных детей лишь по школьным достижениям. Старайтесь принимать участие в изучении сложного материала, будьте поддержкой для ребенка.
Источник: etcetera.media