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Снова сильные дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины
Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в западных областях Украины на выходных, 11 и 12 июля.
По данным синоптиков, 11 июля в большинстве западных областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).
12 июля в западном регионе Украины ожидаются значительные грозовые дожди.
В Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные ливни (II уровень опасности, оранжевый).
В то же время в других регионах Украины прогнозируется ясная, сухая и солнечная погода.
В большинстве областей страны в выходные будет жарко.
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