Сонце випустило у бік Землі два «спалахи-канібали»

За останні два дні Сонце викинуло дві порції плазми, які можуть призвести до магнітних бур, а також появи полярних сяйв у регіонах, де вони зазвичай не спостерігаються, повідомляє Space.com.

Два корональні викиди маси (СМЕ) були випущені 14 та 15 серпня. У міру того, як ці викиди долатимуть відстань від Сонця до Землі, один з них може «з'їсти» інший.

Канібалізм у СМЕ спостерігається, коли наша зірка викидає два спалахи за короткий час. Другий виходить потужнішим, а тому швидшим. Очікується, що викиди досягнуть Землі 18 серпня і можуть призвести до магнітної бурі, а також появі північних сяйв далі на південь, ніж зазвичай.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, перший удар по магнітному полю Землі було завдано 17 серпня. Ймовірно, він стане лише першим з низки, яка накриє нашу планету найближчими днями. Це може призвести до сильних магнітних бур, небезпека особливо велика 18 та 19 серпня.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів і мати різну інтенсивність. Вони впливають на роботу систем зв'язку, можуть викликати технічні збої.

Магнітні бурі можуть впливати і на стан літніх та метеозалежних людей. Так, людина може відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, безсоння, біль у м'язах тощо.

Джерело: zn.ua

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