Сонце увійшло в свій найактивніший період за останні 11 років. Потенційно це загрожує технологічними збоями — The Washington Post

Протягом наступних одного-двох років NASA і Група з прогнозування сонячного циклу заявили, що людство може очікувати на додаткові широкомасштабні полярні сяйва і потенційно більший вплив на технології через спалахи на Сонці. Це пов'язано з тим, що воно перейшло в ключовий період, відомий як сонячний максимум — пікову фазу активності в 11-річному сонячному циклі.

"Ми перебуваємо приблизно на два роки в максимальному періоді, тому ми очікуємо ще один рік або близько того максимальної фази", — сказала Ліза Аптон, співголова міжнародної Групи прогнозування 25-го сонячного циклу.

Сонячна активність не є рівномірною. Кожні 11 років Сонце проходить через зміни, коли його північний і південний магнітні полюси міняються місцями. Коли внутрішнє магнітне динамо Сонця перебудовується, рівень активності на поверхні також змінюється.

Активність найнижча на початку циклу, на стадії, яка називається сонячним мінімумом, повільно зростає, поки не досягне піку, а потім знову знижується. Під час сонячного максимуму на Сонці відбувається більше спалахів, які називають корональними викидами маси.

Наразі Сонце перебуває у своєму 25-му сонячному циклі з моменту початку регулярних спостережень у 1755 році. Вчені спостерігали початок циклу в грудні 2021 року, але помітили, що активність почала зростати на початку 2023 року.

У 2024 році Земля вже бачила вражаючу сонячну штормову активність. У травні стався найбільший сонячний шторм за останні два десятиліття, оцінений у п'ять балів за шкалою серйозності NOAA. Він спричинив найкращі за останні 500 років полярні сяйва, що охопили всі 50 штатів США, Ямайку та Південну Африку.

За словами Білла Муртага, координатора програм Центру прогнозування космічної погоди NOAA Білла Муртага, шторм також порушив роботу точних GPS-сигналів, які використовуються для посадки насіння, обробітку ґрунту та зрошення в сільському господарстві, що коштувало галузі близько півмільярда доларів.

Вчені припускають, що майбутні спалахи знову можуть завдати шкоди роботі супутників, а відповідно і зв'язку, однак наскільки серйозними будуть наслідки за такого сценарію — поки невідомо.

Джерело: https://t.me/znua_live/172805

Новости портала «Весь Харьков»