Сонячні панелі з квантовими точками показали рекордну ефективність

Дослідники покращили стабільність та ефективність перовскітних сонячних елементів, використовуючи шар квантових точок. Тонкі плівки здатні ефективно поглинати весь спектр видимого світла, також вони дешеві та їх легко виготовити.

Перовскітові сонячні елементи це відносно новий винахід, але його все ще можна вдосконалювати. У новій роботі інженери додали шар квантових точок та вийшов стабільніший сонячний елемент з рекордною ефективністю.

Перовскітні матеріали роблять сонячні елементи ефективними з кількох причин. Наприклад, тонкі плівки, що входять до конструкції, активно поглинають весь спектр видимого світла.

Але є й проблеми — перовскітові сонячні елементи мають проблеми зі стабільністю та їхня ефективність може погіршуватися під час роботи в реальних умовах. У минулих дослідженнях вчені вже намагалися покращити стабільність, вони додавали молекули та пігменти.

Під час нової роботи автори використовували квантові точки, виготовлені з оксиду олова, як шар для перенесення електронів у пристрої. Цей шар переносить електрони, вироблені перовскітом, електрод. Порівняно із звичайним матеріалом з діоксиду титану, квантові точки покращують здатність пристрою вловлювати світло, а також зменшують ефект, який іноді виникає між двома шарами, зазвичай він знижує ефективність.

Команда дійшла висновку, що перовскітові сонячні елементи з шаром квантових точок досягли ефективності до 25,7%. Усього на 0,1 % нижче від існуючого рекорду ефективності перовскіту.

Ефективність для більших сонячних елементів також становила 23,3%. Ефективність для осередку 1 см ² була 21,7%.

Источник: elektrovesti.net

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