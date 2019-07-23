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«Состарившаяся» Земля: Greenpeace запустил проект EarthApp по аналогии с FaceApp

«Состарившаяся» Земля: Greenpeace запустил проект EarthApp по аналогии с FaceApp

Greenpeace запустило кампанию EarthApp, которая посвящена «состариванию» Земли из-за экологических проблем.

Проект создали на фоне популярности российского приложения FaceApp, которое позволяет «состаривать» свое фото. Greenpeace совместно с digital агентством Isobar Moscow представили фото Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики в настоящее время и в недалеком будущем. В ближайшее время они планируют «состарить» еще несколько узнаваемых локаций. Этим проектом они решили привлечь внимание к петиции, которая требует остановить разработку новых нефтяных месторождений.

«Состарившаяся» Земля: Greenpeace запустил проект EarthApp по аналогии с FaceApp

Эко-активисты предупредили, что «именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете».

«Человечество сжигает уголь, нефть и газ, что приводит к выбросам парниковых газов. Этими бесконтрольными выбросами мы превратили нашу атмосферу в свалку. Ее хрупкий баланс нарушен, и климат, пригодный для жизни, становится враждебным к нам и всем другим живым существам, с которыми мы делим эту планету», — заявила координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полина Каркина.

«Состарившаяся» Земля: Greenpeace запустил проект EarthApp по аналогии с FaceApp

Источник: vlasti.net

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