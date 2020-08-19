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Сотрудница харьковской школы замахнулась на многотысячный приз

Сотрудница харьковской школы замахнулась на многотысячный приз

Учительница харьковской школы вошла в рейтинг лучших школьных педагогов Украины.

Всего на конкурс ежегодной национальной премии Global Teacher Prize Ukraine в этом году было подано 3000 заявок. На днях жюри озвучило промежуточные результаты конкурса и назвало фамилии 50 лучших учителей страны. 

Среди них оказалась и харьковчанка Юлия Должанская - преподаватель украинского языка и литературы школы «Ранок».

Как рассказали в школе, ученики Должанской не раз становились лауреатами литературных конкурсов и защищали научно-исследовательские работы. По ее инициативе в школе неоднократно реализовывались различные социальные проекты для детей с особыми образовательными способностями. Кроме того, Юлия имеет награды областного уровня за блог «Готовимся к ВНО по украинскому языку и литературе».

«Ежедневный труд с учениками, ежедневная работа над собой, ежедневная работа в команде. Успех не приходит к мечтателям, которые ничего не делают», - отметил основатель школы «Ранок» Виктор Круглов.

По мнению самой Должанской, показатель успеваемости учащихся – это вовсе не их оценка на экзаменах.

«Это тоже важно, но важнее то, как они приспособлены к жизни, умеют ли быть счастливыми и успешными вне школы. Научились ли дети критически мыслить и осмысливать информацию, любят ли читать. Являются ли патриотами своей страны», - отметила учительница.

31 августа будет объявлен 10 лучших учителей Украины. Победителя  объявят 3 октября. В качестве награды ему достанется 250 000 гривен, а также поездка на международный образовательный Global education & skills forum, который пройдет в Дубаи.

Источник: gx.net.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: школа

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