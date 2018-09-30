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Создан эффективный гибрид солнечной панели и аккумулятора

Создан эффективный гибрид солнечной панели и аккумулятора

Солнечная энергетика становится все более популярной, однако у нее есть существенный недостаток – неравномерность генерации. Объединенной команде из США и Саудовской Аравии удалось совместить панель и систему хранения энергии в одной установке.

Обычно солнечная панель и батарея разделены, однако ученые из США и Саудовской Аравии разработали гибридное устройство — более эффективное, компактное и экономически выгодное решение по сравнению с разделенными аналогами, сообщает Science Daily.

Установка работает в разных режимах, сообщает Verge. Если энергия необходима прямо сейчас, она действует как солнечный элемент, преобразуя свет в электричество. В другом режиме солнечная энергия накапливается в химическом виде и используется позже, например, ночью или в дождь. А при необходимости установку можно использовать как обычный аккумулятор и зарядить от сети.

Такой подход позволит использовать солнечную энергию без дополнительной нагрузки на передающие сети и обеспечит людей из сельской местности доступным источником электричества.

Предыдущие попытки совместить солнечный элемент с аккумулятором были коммерчески невыгодны. Новая разработка — намного практичнее любых существующих аналогов. Однако для выхода на рынок исследователям предстоит повысить ее КПД. Ученые надеются, что применение инновационных материалов для батареи и фотоэлемента позволит довести эффективность установки до 25%. Это сделает подход конкурентоспособным.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем солнечная энергия станет самым популярным источником электричества. К 2050 году объем солнечных установок возрастет в 65 раз, а Солнце удовлетворит до 40% мирового спроса на электроэнергию.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: электро

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