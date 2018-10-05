Создан эффективный гибрид солнечной панели и аккумулятора

Группа шведских ученых из Технического университета Чалмерса в Гетеборге создали уникальную молекулу, которая может «сохранять энергию солнца на протяжении 18 лет». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Около года назад исследователи из Швеции впервые представили молекулу, состоящую из углерода, водорода и азота. Она обладает уникальным свойством: при попадании на нее солнечного света молекула превращается в энергетически емкий изомер с тем же набором атомов, но различным пространственным расположением. Изомер существует в жидкой форме и может быть использован в качестве источника энергии в будущем.

Ученые использовали молекулу в системе, получившей название Молекулярное хранилище солнечной энергии (MOST). «Энергия в этом изомере теперь может храниться до 18 лет», — подчеркивает руководитель исследовательской группы профессор Каспер Мот-Пулсен из Технического университета Чалмерса.

Сейчас шведские специалисты работают над совершенствованием технологии. Они разработали специальный катализатор, который позволяет высвобождать содержащуюся в молекуле энергию. Он действует как фильтр и инициирует химическую реакцию, повышающую температуру жидкости на 63 градуса Цельсия. В случае, если начальная температура изомера составляла 20 градусов, то после взаимодействия с катализатором она достигает 83 градусов.

Кроме того, исследователи видоизменили саму молекулу, что сделало возможным сохранение в ней энергии солнца на протяжении 18 лет. Они «скорректировали» состав внутрисистемной жидкости, которая раньше содержала легковоспламеняющийся химический материал — толуол. Тем самым специалистам удалось сделать молекулу более безопасной.

Ожидается, что изобретение будет использовано в бытовых системах отопления. По словам Мот-Пулсена, данная разработка является экологически чистой и не загрязняет окружающую среду. Исследователи подчеркивают, что их следующим шагом станет создание более эффективной системы. В будущем они намерены добиться повышения температуры как минимум на 110 градусов Цельсия. Окончательный вариант уникальной технологии, как полагают ученые, может быть представлен уже через 10 лет.

Источник: elektrovesti.net

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