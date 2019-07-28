SPACEX отправила на МКС 3D-принтер для печати человеческих органов

Американская компания SpaceX кораблем Cargo Dragon доставит для экипажа Международной космической станции разное лабораторное оборудование, в том числе 3D-принтер для воспроизведения человеческих органов.

Видео запуска компания опубликовала на своем канале в YouTube.

Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 18:01 по времени Восточного побережья США (1:01 Киев). Как ожидается, Dragon пристыкуется к МКС в субботу.

Он доставит на орбитальный комплекс около 2,5 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, в том числе принтер-лабораторию для создания человеческих органов для их будущих трансплантаций, исследований в области восстановления костной ткани и других медицинских и биологических экспериментов.

Также корабль доставит на Международную космическую станцию ​​адаптер международного образца (International Docking Adapter-3, IDA-3).

Источник: prm.ua

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