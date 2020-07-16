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Спеціалізованим вченим радам дозволили проводити засідання у форматі відеозв’язку – рішення Уряду

Спеціалізованим вченим радам дозволили проводити засідання у форматі відеозв’язку – рішення Уряду

В умовах карантину спеціалізовані вчені ради зможуть проводити засідання з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу. За внесення відповідних змін до Порядку присудження наукових ступенів проголосував Уряд сьогодні, 15 липня 2020 року.

“Внаслідок вимушеного запровадження заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 проведення засідань вчених спецрад у закладах вищої освіти було тимчасово призупинено. Але ми маємо забезпечити права вчених на присудження їм наукових ступенів і зробити це у строки, встановлені законодавством. Найбільш оптимальне рішення у такій ситуації – проводити засідання в дистанційному режимі сучасними засобами відеозв’язку. Голосування залишається таємним, але відбуватиметься з використанням програмного забезпечення, яке обирає сама рада”, – пояснив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Програмне забезпечення для таємного голосування має бути автономним та забезпечувати верифікацію голосів. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні.

Така форма роботи спеціалізованих вчених рад також розширить можливості для осіб з інвалідністю.

Нагадуємо, 2 липня 2020 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН, під час якої було ухвалено рішення присудити 52 наукових ступенів доктора наук, 284 – кандидата наук, 9 – доктора філософії. Атестаційна колегія також присвоїла 47 вчених звань професора, 135 доцента та 14 – старшого дослідника.

Источник: mon.gov.ua

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