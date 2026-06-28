Спека без кондиціонера: кілька простих лайфхаків, які допоможуть легше пережити спекотні дні

У період високих температур навіть без кондиціонера можна зробити оселю прохолоднішою та уникнути перегріву. Ось кілька простих порад:

● Тримайте вікна зачиненими вдень і провітрюйте приміщення рано вранці або ввечері.

● Повісьте на вікно вологе простирадло або розкладіть мокрі рушники — це допоможе трохи знизити температуру.

● Поставте перед вентилятором миску з холодною водою чи льодом, щоб отримати ефект імпровізованого кондиціонера.

● Носіть легкий одяг із натуральних тканин — льону чи бавовни.

● Приймайте прохолодний душ і пийте достатньо води.

● Для швидкого охолодження прикладайте холодний компрес до шиї та зап’ясть.

❗ Дотримання навіть кількох простих правил допоможе легше перенести спеку та уникнути перегріву. Бережіть себе й не забувайте про достатню кількість рідини впродовж дня.

Джерело: https://t.me/galkaifuanews/59544

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