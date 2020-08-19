Спрей для носа проти коронавірусу: нова розробка науковців у США

Розроблений науковцями Університету Каліфорнії препарат містить синтетичні наноантитіла, що здатні нейтралізувати SARS-Cov-2 і запобігти його потраплянню до клітин тіла людини.

Американські науковці заявляють про створення ними синтетичних наноантитіл, які мають запобігати зараженню коронавірусом. Розроблений вченими Університету Каліфорнії у Сан-Франциско препарат, який отримав назву AeroNabs, має застосовуватися як спрей для носа або інгалятор. Утім, він ще має пройти тестування, зокрема, на людях, перед запуском його у виробництво.

Результати дослідження днями були оприлюднені минулого тижня на науковій платформі bioRxiv. У результаті експериментів, що були проведені із застосуванням живого вірусу SARS-Cov-2, науковці встановили, що розроблені ними синтетичні молекули не дозволяють вірусу потрапляти до людських клітин, зв'язуючи S-білок, за допомогою якого вірус і потрапляє до клітин.

Для захисту від інфекції має бути достатньо одного прийому інгалятора або спрею для носа на день. На думку вчених, застосування такого препарату може стати недорогим та простим засобом для запобігання зараженню коронавірусом.

Одним з керівників дослідження є біохімік німецького походження, професор Університету Каліфорнії Петер Вальтер (Peter Walter), що також є членом Німецької академії природодослідників "Леопольдіна". "Якщо його (спрей для носа. - Ред.) вдихнути, тоді він надійде до легенів. Там він зможе атакувати вірус - до того, як вірус потрапить до клітин тіла", - пояснює вчений в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику ARD.

Наноантитіла проти коронавірусу

На ідею створення синтетичних антитіл вчених надихнули антитіла, які мають у крові лами, верблюди та споріднені їм види ссавців.

Ці антитіла, відкриті ще у 1980-х роках, є меншими за розмірами та простішими за будовою у порівнянні з людськими, що робить їх більш рухливими, а тому ефективнішими.

Діюча речовина розробленого препарату містить молекулярний ланцюг, що складається одразу з трьох різних антитіл. Під час експериментів з'ясувалося, що така комбінація є у 200 тисяч разів ефективнішою проти SARS-Cov-2, ніж застосування речовини з одиничними антитілами. І, як стверджують вчені, подальше вдосконалення препарату могло б зробити його ще більш ефективним.

Також були проведені так звані стрес-тести AeroNabs - препарат піддавався впливу високих температур та перетворювався на порошок та аерозоль. У результаті цього з'ясувалося, що процеси, які зазвичай завдають значної шкоди нормальним протеїнам, на нанотіла жодним негативним чином не впливають і не позбавляють їх антивірусних властивостей.

Вчені сподіваються якомога швидше отримати можливість приступити до випробовування антитіл на людині та ведуть відповідні переговори з зацікавленими комерційними партнерами.

Источник: dw.com

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