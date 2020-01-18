Стало известно, когда в Европе появится синтетическое мясо

Идея о выращивании в лаборатории синтетического мяса все больше превращается в альтернативу обычному

В ближайшие два года на рынке Европейского Союза может появиться синтетическое мясо.

Как сообщает EURACTIV, одним из главных результатов этого должно стать сокращение общего уровня животноводства и снижение парниковых газов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на сектор животноводства приходится 14,5% всех выбросов парниковых газов. Помимо этого, треть посевных площадей в мире используется для производства 1 млрд тонн кормов, необходимых для кормления этих же животных.

Издание отмечает, что для решения этой проблемы были предложены различные решения. Среди них — возможное введение "налога на домашний скот", который сокращает потребление мяса, что позволит избежать к 2050 году ущерба климату до $600 млрд.

Постепенно идея о выращивании в лаборатории синтетического мяса все больше превращается в альтернативу обычному.

Культивированное мясо, также известное как синтетическое, искусственное мясо или мясо in-vitro, представляет собой продукт, полученный путем сбора мышечных клеток животных. Клетки помещаются в биореактор и снабжаются белком для роста тканей.

В последние годы, ряд стартапов по всей Европе получили инвестирование в эту технологию. Например, голландский Meatable собрал €9 млн, что позволит компании провести дегустацию своего первого прототипа свинины, выращенной в лаборатории к лету 2020 года.

Mosa Meat, компания, которая произвела первый в мире бургер, выращенный в лабораторных условиях, заявляет, что планирует вывести на рынок Европы гамбургеры с этим мясом уже в первой половине 2022 года.

Директор по общественным наукам в Обществе клеточного сельского хозяйства Крис Брайант считает, что культивируемое мясо может появиться на рынке в Европе уже в 2022 году. Целью организации, в которой работает Брайант, является ускорение коммерциализации продуктов, производимых с помощью клеточного сельского хозяйства, включая синтетическое мясо.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»