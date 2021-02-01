Стартовала регистрация на основную сессию ВНО-2021

Выпускники харьковских школ и других учебных учреждений с 1 февраля по 5 марта могут зарегистрироваться на участие во внешнем независимом оценивании.

Как сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, желающие участвовать в ВНО должны правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

После этого региональный центр выдает специальный сертификат.

С более детальной информацией о регистрации на ВНО можно ознакомиться на сайте УЦОКО и сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

Все зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будут указаны время и место проведения тестирований. Каждый участник сможет сдать тесты по пяти предметам. Выпускники, получающие полное среднее образование, должны будут сдать тесты по четырем предметам, которые будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации (по шкале 1-12 баллов): украинский язык, математика, история Украины/иностранный язык, один из предметов на выбор.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая — химия, 24 мая — испанский, немецкий, французский языки, 25 мая — английский язык, 28 мая — математика, 1 июня — украинский язык/украинский язык и литература, 4 июня — история Украины, 7 июня — физика, 10 июня — биология, 15 июня — география. Участие в основной сессии ВНО - бесплатное. До 30 июня результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников.

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