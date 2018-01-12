Стартовала регистрация на пробное ВНО. Что изменилось в системе оценивания в этом году?

Накануне стартовала регистрация на пробное ВНО. Более шестисот абитуриентов из Харькова и области выразили желание пройти пробные тесты И уже зарегистрировались на сайте регионального центра оценивания. Но не только абитуриенты в этом году должны таким образом подтвердить свои знания. Студентка Елена упорно готовится к независимому оцениванию. Девушка учится на четвертом курсе вуза, в следующем году планирует поступление в магистратуру. И здесь без новаций не обошлось, говорит она. В этом году впервые, для желающих получить уровень магистра, будет проведено ВНО по иностранному языку. Эти тесты будут лишь частью вступительных экзаменов

Елена, студентка

Поскольку я учусь на психолога, мое ЗНО будет подразумевать под собой еще и сдачу отдельных тем по психологии. Касательно подготовки к этому процессу – мы узнали только в начале сентября. И у нас будут организовываться подготовительные курсы уже с учетом всех тех особенностей у нас в ВУЗе.

В этом году процесс проведения ВНО претерпевает ряд изменений. Кроме введения оценивания для поступления в магистратуру, будет еще аудирование по иностранным языкам, которые будут делиться на два уровня сложности. Первый - для выпускников общеобразовательных школ, а второй для тех, кто изучал иностранный язык усиленно. Также изменения коснутся абитуриентов, которые намерены поступить на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия». Они должны набрать по всем предметам минимум 150 баллов. Также при поступлении в ВУЗ, кроме результата этого года, можно будет подавать сертификаты ВНО 2016 и 2017.

Александр Сидоренко, дир. Хар. рег. центра оценивания качества образования

Щороку каб. міністрів проводить оцінку рівня конкурентоспроможності регіонів. Там були два показники, до цього року. Там був показник іноземна мова та укр. Мова, по оцінці 160 балів і більше. В цьому році до цієї шкали додається ще й математика. Тепер на загальний рівень соціально- економічного розвитку кожної області буде впливати ще й три показники ЗНО

Что касается пробного ВНО, то оно пройдет без особых изменений. Осуществляться оценка будет за счет физических и юридических лиц, стоимость также не изменилась и составляет 129 грн. Участие в пробном тестировании является добровольным. 24 марта желающие сдавать пробный экзамен по украинскому языку и литературе, а 31 марта смогут попробовать свои силы в остальных предметах, которые вынесены на ВНО текущего года. Пробное ВНО по иностранным языкам пройдет уже в новом формате с аудированием.

Агентство Телевидения Новости