Став відомий графік проведення мультипредметного тесту НМТ, який замінить ЗНО-2022

Український центр оцінювання якості освіти опублікував календарний план проведення національного мультипредметного тестування (НМТ), яке у 2022 році замінить зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомляє hromadske.ua.

Тестування відбуватиметься в три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;додаткова: 16 – 20 серпня;спеціальна: 12 – 16 вересня.

Календарний план проведення національного мультипредметного тестування у 2022 році:

Спершу абітурієнти мають підтвердити свою присутність на іспиті: це треба зробити в особистому кабінеті на сторінці центру освіти з 20 травня по 7 червня. Також на сайті вступникам потрібно обрати населений пункт, де вони складатимуть НМТ.

Абітурієнти, які не зможуть прибути до екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної. Для цього потрібно подати заявку: 1-10 серпня – для участі в додатковій сесії, 1-7 вересня – для участі у спеціальній.

Учасники основної сесії мають до 12 липня завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де будуть зазначені дата, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткової сесії матимуть змогу отримати цю інформацію до 12 серпня, а спеціальної – до 10 вересня.

Інформація про результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників основної сесії тестування до 12 серпня, додаткової сесії – до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня.

Агентство Телевидения Новости