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Строят ли в Харькове из радиоактивных материалов: результаты исследований

Строят ли в Харькове из радиоактивных материалов: результаты исследований

В 2020 году в Харьковской области провели 860 исследований образцов строительных материалов и строительного сырья на наличие радионуклидов. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, превышений нормы обнаружено не было.

А эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) всех образцов отвечала заявленному классу использования. Дело в том, что в зависимости от величины Аэфф строительные материалы делятся на три класса:

1-й класс - используются без ограничений, в том числе для строительства жилья;

2-й класс - используются для промышленного и дорожного строительства;

3-й класс - используются в пределах населенных пунктов для подземных сооружений, а также для строительства дорог, плотин и других объектов, где люди находятся не более половины своего рабочего времени.

"Длительное воздействие высокоактивных природных радионуклидов в строительных материалах на органы и системы организма человека имеет негативное воздействие и может вызвать онкологические заболевания", - сообщили в лабцентре.

Кстати, и юридические, и физические лица, которым нужно провести дозиметрические исследования по определению гамма-фона и содержанию радона в помещениях, исследовать строительные материалы, пищевые продукты, лекарственное сырье и прочее на предмет радиоактивности, могут обратиться в Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины по адресу: Харьков, Померки (тел. 315-00-07, 315-00-48).

Источник: sq.com.ua

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