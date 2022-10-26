Створено новий незвичайний сорт картоплі

Його розробкою займалися шотландські вчені. Повідомляється, що новий сорт не відрізнятиметься за смаковими якостями від звичайного.

Ще зовсім нещодавно було складно повірити в те, що наш улюблений авокадо створять із бобових, подрібненого фундука та яблук, і назвуть усе це «ековадо». Але в цій ситуації все зрозуміло: кількість авокадо справді помітно скорочується.

Але те, що в світі існуватиме сорт картоплі, яка може змагатися за наявністю вітаміну С із цитрусовими, — справді дивина.

Дослідники із шотландського Інституту Джеймса Хаттона заявили, що таку картоплю можна буде вирощувати та продавати в Англії уже в найближчі пʼять років.

У ході розробки використовували технологію редагування генів — змогли подвоїти кількість вітаміну С, вирізавши в рослині картоплі певні ділянки ДНК.

Зараз у новій картоплі приблизно 40 мг вітаміну, але вчені не збираються зупинятися і планують збільшити його кількість, щоб компенсувати втрату вітаміну С, що відбувається під час приготування. Для порівняння в лимонах та апельсинах 53 мг вітаміну на 100 г.

Додамо, що в Інституті Хаттона також розробляють сорти, які готуються втричі швидше без втрати смаку, стійкіші до спеки та хвороб. А ще їхнє вирощування вимагає меншого застосування пестицидів.

Джерело: shuba.life

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