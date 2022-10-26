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Створено новий незвичайний сорт картоплі

Створено новий незвичайний сорт картоплі

Його розробкою займалися шотландські вчені. Повідомляється, що новий сорт не відрізнятиметься за смаковими якостями від звичайного.

Ще зовсім нещодавно було складно повірити в те, що наш улюблений авокадо створять із бобових, подрібненого фундука та яблук, і назвуть усе це «ековадо». Але в цій ситуації все зрозуміло: кількість авокадо справді помітно скорочується.

Але те, що в світі існуватиме сорт картоплі, яка може змагатися за наявністю вітаміну С із цитрусовими, — справді дивина.

Дослідники із шотландського Інституту Джеймса Хаттона заявили, що таку картоплю можна буде вирощувати та продавати в Англії уже в найближчі пʼять років.

У ході розробки використовували технологію редагування генів — змогли подвоїти кількість вітаміну С, вирізавши в рослині картоплі певні ділянки ДНК.

Зараз у новій картоплі приблизно 40 мг вітаміну, але вчені не збираються зупинятися і планують збільшити його кількість, щоб компенсувати втрату вітаміну С, що відбувається під час приготування. Для порівняння в лимонах та апельсинах 53 мг вітаміну на 100 г.

Додамо, що в Інституті Хаттона також розробляють сорти, які готуються втричі швидше без втрати смаку, стійкіші до спеки та хвороб. А ще їхнє вирощування вимагає меншого застосування пестицидів.

Джерело: shuba.life

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